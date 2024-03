Le democrazie e le opinioni indecenti

«Per lo Stato italiano augurare il cancro a un bambino di cinque anni non è reato. Questa cosa mi ha lasciato abbastanza perplesso: parliamo tanto di hate speech, di fomentare l’odio però se uno augura un cancro a un bambino di cinque anni non succede niente. Forse bisognerebbe intervenire da un punto di vista dei vuoti legislativi»





Questa frase di Fedez non è molto originale. Per pronunciarla o per essere d’accordo con essa basterà non sapere nulla di cosa siano i reati di opinione e di come siano ampiamente utilizzati dal potere in tutte le dittature del mondo. Basterà applicare il proprio pensiero elementare ad un tema complesso e fragilissimo. Quello che Fedez chiama ingenuamente “vuoto legislativo” è in realtà un pieno della legge. Solo le democrazie compiute danno diritto di cittadinanza alle opinioni orribili e lo fanno perché più tali democrazie sono solide e condivise e più le opinioni ributtanti o indecenti rimarranno ai margini della società. Quando invece le democrazie saranno deboli e incerte inizieranno a dare ascolto ai moralisti di ogni tipo. E sarà il primo di molti passi successivi. Quella di Fedez vista così – da lontanissimo – sembra semplice ignoranza (ma ugualmente pericolosa per ovvie ragioni di viralità dei media e di ampia reputazione del cantante) ma è una ignoranza che – per la ragioni appena dette – possiamo scusare solo dentro una democrazia forte. Una democrazia forte che al momento noi certamente non siamo.