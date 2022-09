Il tennis, Mattia Moreni e gli umanoidi

Esistono differenti maniere per descrivere l’invasione della tecnologia nelle nostre vite. Le più usuali abbiamo imparato a conoscerle: la tragedia incombente da un lato, il compiacimento e l’euforia dall’altro. L’oscillazione fra questi due estremi è un tratto tipico della tecnologia stessa. Non esiste mutazione senza preoccupazione ed entusiasmi; non esiste tecnologia che non sia stata sottoposta, almeno nel suo primo periodo, alle critiche dei pessimisti e agli entusiasmi dei sostenitori.

Esiste inoltre, dovrebbe esistere – pur nei fatti non esistendo – un pensiero tecnologico differente dai due sommariamente descritti qui sopra: la possibilità di non schierarsi, di attendere un istante, il rifiuto di arruolarsi immediatamente fra i timorosi o fra gli entusiasti. Premio e consolazione di una simile attesa sarà l’accesso alla miglior visuale possibile sul mondo che cambia. Ma non è semplice e non a molti riesce.

Per fare un esempio davvero leggero di un simile pendolare: da vecchio appassionato potrei essere costernato (e un po’ certamente lo sono) per la scomparsa dei giudici di linea in molti tornei di tennis in giro per il mondo. La graduale sostituzione dei giudici di linea con telecamere intelligenti, addestrate a giudicare se la pallina gialla sia rimbalzata oltre la linea del campo da tennis, è anch’esso un piccolo esempio di improvvida rivoluzione tecnologica.

Nelle discussioni al riguardo alcuni sosterranno che la variabile umana, il sempre possibile errore del giudice, faceva parte del gioco, che l’imponderabile ghiribizzo del caso aggiungeva fascino alle partite: certo sarà arduo dar loro torto.











(a tale proposito forse non è casuale che a Wimbledon, patria della conservazione ed ultimo baluardo di antiche tradizioni, spesso i giudici di linea siano scelti fra gli appartenenti alla terza o quarta età, forse il raffinato conservatore aveva in mente metodi antichi per aumentare il drama).

I nostalgici, che non mancano mai, ricorderanno le epiche litigate di John McEnroe con i giudici di sedia di tutto il mondo, Connors che cancella il segno della palla di Barazzutti prima che il giudice la possa valutare e mille altri esempi del genere. Nulla di strano, è l’affetto che riserviamo ai bei tempi andati. Altri, al contrario, ribadiranno l’importanza della posta in gioco, il valore di un approccio professionale alle cose dello sport, con tutto quello che vi ruota attorno.

In ogni caso il giudice ora è uscito dal branco ed è una telecamera, un pezzo di tecnologia il cui giudizio è inappellabile. Nessuna scena isterica insomma sarà più tollerata e lo spettacolo certamente un po’ ne soffrirà. Resta il fatto che, semplicemente, nel giudicare se una pallina rimbalza dentro o fuori da una linea, la macchina è meglio di un essere umano. I nuovi rivoluzionari spiegheranno poi che il giudice di linea costava (doveva essere formato, cibato, portato in giro), che gli errori dei giudici falsavano i risultati delle partite, e che invece la macchina, la santa macchina (che per la verità anche lei qualcosa costa), prima aveva un margine di errore di 3 millimetri e ora è passata a 2.

Mentre io ero qui che tentavo goffamente di esercitare la sospensione di ogni giudizio oggi per poter meglio giudicare domani, una cosa ha finito per impressionarmi ben più della discussione generale sui giudici in carne ed ossa opposti alle macchine di lenti e software, ed è stato l’aver scoperto che sebbene il giudice di linea sia ora una telecamera, le sue abitudini sono state umanizzate. Per rendere meno traumatico il cambiamento, sia per i poveri giocatori che per il pubblico pagante, voci umane registrate urlano al cielo il responso istantaneo della macchina, vale a dire, alla fine, se la palla in questione è uscita davvero dai limiti del campo. Non solo: quando la palla finisce molto vicino alla riga il sistema utilizzerà “una voce umana apposita e differente, in grado di trasmettere una maggiore urgenza”. E questo a me pare un piccolo capolavoro di adulterazione.

Disegniamo la tecnologia a nostra immagine e nulla è più disumano di una simile finzione antropocentrica. Mentre umanizziamo le telecamere per il tennis, aggiungendo loro i nostri tratti, è come se negassimo una quota della rivoluzione della quale ci siamo fatti interpreti.











Molti anni fa Mattia Moreni, nell’ultima parte della sua vita di pittore particolarissimo, iniziò a dipingere tele molto grandi la cui principale ossessione erano i computer e i robot. Oggi anche solo la parola “computer” suona superata e piena di polvere (e la parola “robot” anche peggio) ma verso la fine del secolo scorso i “computer” erano ancora la frontiera dell’innovazione. Una frontiera vissuta dal pittore come assolutamente disturbante.

Le tele di quel periodo sono piene di domande scritte direttamente sul quadro, spesso dai toni angosciati e costellate di punti interrogavi:

“Il computer sul naso. Perché?”

“Umanoide avvolto dal computer”

“Umanoide tutto computer. Perché?”

“La mutazione. PERCHE’?”











Ecco che ora un po’ me lo immagino “l’umanoide avvolto dal computer” che grida “out” quando la palla del campione atterra di un soffio al di là della riga e benché io non voglia troppo aderire all’idea di Moreni di una tecnologia che umanizza le macchine per cospirare e magari alla fine sostituirsi a noi, niente mi suona più primitivo e ingenuo di una rivoluzione che scimmiotta ciò che va sostituendo. Ben sapendo che nulla di tutto questo è primitivo e ingenuo, per il semplice fatto che là dove alberga il potere, ed è straordinaria la concentrazione di potere in questi anni nelle mani delle aziende tecnologiche, nulla sarà mai primitivo e nulla sarà mai ingenuo.











Raccontò una volta Luciano Bianciardi che nella Milano dell’inizio degli anni 60 spesso gli artisti che gravitavano a Brera dalle parti del bar Jamaica non avevano soldi per pagare il pasto in trattoria e talvolta onoravano i debiti con l’oste con un disegno di Picasso che riuscivano a utilizzare come buono pasto in cambio di diecimila lire. Picasso – diceva Bianciardi – era in qualche maniera smerciabile ma i disegni di Giacometti, per esempio, non li voleva nessuno.

Pensavo a questo episodio, citato da Pino Corrias nella sue splendida biografia dello scrittore livornese, mentre, seguendo le tracce di Mattia Moreni, Google mi ha improvvisamente accostato un autoritratto di Mattia Moreni ad uno dei molti splendidi disegni di Alberto Giacometti, quelli che le sorelle Pirovini a Brera in genere rifiutavano.







E se questo autoritratto di Mattia Moreni sessantanovenne a me sembra ora l’inevitabile e logica prosecuzione dell’opera grafica di Giacometti, tranne forse per le dimensioni, il quadro di Moreni è davvero gigantesco, l’ossessione antitecnologica degli ultimi anni del pittore è come se acquistasse oggi un valore nuovo e del tutto particolare.







Impossibile, per esempio non notare le affinità fra certi suoi quadri di quel periodo ed eventi accaduti qualche decennio dopo. Come se la serie intitolata “Umanoide avvolto dal computer”, opere nelle quali la parte umana si riduce spesso ad un misero spicchio di testa (o talvolta a qualcosa che assomiglia ad una testa ma sembra anche qualcosa d’altro , del resto in Moreni l’ossessione sessuale è stata sempre molto presente) o altre opere simili come questa intitolata “computer avvolge umanoide”non preconizzassero potentemente molte delle foto più famose della rivoluzione tecnologica degli ultimi anni.

Come se certe ibridazioni corporee di cui si discute da anni non fossero già presenti negli incubi dell’anziano pittore a pochi anni dalla sua morte, avvenuta, dalle parti di casa mia, nel 1999.