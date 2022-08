Te devi inginocchià

La selezione della classe dirigente del PD, anzi per dirlo meglio dei vertici della classe dirigente del PD, è questa roba qua. Sospetto sia lo stesso più o meno in ogni partito ma il sottobosco romano di figli di e arrampicatori formidabili, nelle rarissime occasioni in cui improvvisamente emerge, anche se solo per un istante, sembra essere un indicatore molto preciso del fallimento della politica nel suo complesso. Detto in altre parole: nella grande maggioranza dei casi ad emergere nella politica italiana sono i peggiori. Poi ecco, lì accanto, il lato comico della vicenda: l’urlante capo di Gabinetto del sindaco di Roma Gualtieri, in tutta la parabola della sua folgorante ascesa politica, si è occupato, manco a dirlo, di cultura.