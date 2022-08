Resta un Paese povero questo. Un Paese i cui abitanti, come sempre, si arrabattano, sfiorano cazzotti e li restituiscono senza strepiti, sempre con la faccia contrita dell’innocente. È un Paese povero nonostante le auto di lusso ovunque, anzi forse proprio per quelle, nonostante i vanti e le megalomanie, nonostante le moltissime ragioni che continuano a fare dell’Italia un luogo vivibile. Ragioni che diventano ogni giorno sempre meno ma che tuttora esistono. A dispetto dei santi e della furbizia italiana.

In un Paese del genere nessun movimento ecologista ha mai avuto successo, per la più semplice delle ragioni: perché non interessava a nessuno. Perché al cittadino piace il cemento, piace l’orrore dei vasti terrazzi piastrellati con vista su altri terrazzi piastrellati, e tangenziali e piccole piante in vaso, al massimo. Gli alberi, come diceva un assessore di mia conoscenza, stanno bene in montagna, lassù ne pianteremo tantissimi. La scomparsa borghesia italiana telefona ogni giorno all’ufficio verde pubblico del Comune perché gli alberi la disturbano, vuole che siano abbattutti, con tutte quelle foglie secche che fanno scivolare e quella resina maledetta che rovina i vetri delle loro auto.

Il movimento ecologista, in un Paese del genere, ci ha messo un attimo a trasformarsi in una macchietta, a gridare al salvataggio del lombrico locale mentre la città intorno affondava nell’incuria e nel malgoverno. Se si esclude la piccola ventata di giovani teste dei “friday for future” la politica ambientalista è abitata da sempre dai soliti 4 nomi con posticino riservato in parlamento: gli stessi da anni, perché si sa, il tema è caldo (in tutti i sensi) e per quanto nei partiti che contano non interessi a nessuno, qualcuno che se lo intesti e ne riceva comunque un vantaggio lo si troverà sempre.

Per queste ragioni la polemica di questi giorni sui concerti di Jovanotti in spiaggia è insensata. Da un lato fa leva su una presunta sensibilità ambientale che fuori dai piccoli circoli degli adepti non esiste, dall’altro sfonda la porta aperta di un sentimento talmente maggioritario da non essere messo in discussione da nessuno: massì spianiamole quelle spiagge e dopo la festa per cortesia facciamoci un parcheggio che la domenica quando vengo al mare col SUV trovare dove lasciare l’auto è sempre un delirio.

Nel mezzo Jovanotti, che non si capisce bene se lo faccia o lo sia ma che, al netto di strategie comunicative raffinate o inciampi social reiterati, fa egregiamente la parte che ha sempre fatto. Quella dell’italiano medio che annusa l’aria e pensa per sé mentre spiega, chiacchierando alla finestra con i suoi vicini come lui felicemente piastrellati, che sta pensando a tutti.