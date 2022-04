In una lunga intervista a La Stampa Bianca Berlinguer, dopo un lunghissimo ammonimento sulla necessità di rappresentare in TV anche il punto di vista delle minoranze (imperativo categorico che lei e moltissimi altri conduttori della TV italiana hanno assunto con convinzione specie in epoca Covid) dedica un ultimo cenno (un cenno – mi pare – infastidito, da addetta ai lavori che parla a chi non sa) alle dinamiche economiche e alla concorrenza fra reti televisive:





“Preciso che per quanto riguarda CartaBianca si tratta solo di pochissimi contratti, su centinaia di ospiti nel corso della stagione, e di compensi sensibilmente inferiori a quelli della concorrenza. Qui andrebbe detto, fuori da ogni ipocrisia, quanto è noto a tutti gli addetti ai lavori: da anni esiste un mercato degli opinionisti, al quale la Rai potrebbe sottrarsi solo nel caso che decidesse di rinunciare a competere con le altre emittenti, a ignorare fino a cancellare gli indici di ascolto e , di conseguenza, a disertare il mercato pubblicitario. Se questo si vuole dal servizio pubblico, lo si dica. È un’ipotesi che assolutamente non condivido ma che può essere seriamente argomentata”.





Berlinguer dimentica che Mediaset e La7, per esempio, dipendono interamente dagli investimenti pubblicitari e decidono ragionevolmente la propria programmazione di conseguenza. La messa in onda di CartaBianca e di tutte le trasmissioni Rai dipende per circa 1/3 dagli investimenti pubblicitari e per 2/3 dal finanziamento pubblico. È questa la differenza fondamentale che riguarda i freaks che la TV italiana espone ogni giorno e ogni sera da anni. Che quelli di Giletti sono pagati dalla pubblicità mentre quelli di CartaBianca sono pagati dai cittadini.

E siccome nulla confonde più i cittadini di trasmissioni di puro intrattenimento travestite da informazione e condotte, senza alcun imbarazzo, da giornalisti che fingono di fare giornalismo mentre fanno altro, programmi che da anni modellano una parte della discussione pubblica, una proposta potrebbe essere lasciare i freaks (che tanto piacciono al pubblico e che tanti denari portano alla Rai) continuino ad imperversare nella Tv pubblica dentro i programmi di intrattenimento puro e che il mercato degli opinionisti (che hanno un mercato per ragioni note che in genere esulano del tutto dalle loro competenze) sia tenuto a ragionevole distanza da ogni forma di programma TV pagato con i soldi dei cittadini che abbia relazioni anche vaghe con la politica, la cultura e l’informazione. Credo non sfugga a nessuno che nei modelli economici non basati interamente sulla pubblicità, per esempio su Sky, certi fenomeni da basso impero non sono mai esistiti.





(Leslie Fiedler, Freaks)