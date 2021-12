La medicina come suprema follia

Essendo la medicina un compendio degli errori successivi e contraddittori dei medici, appellandosi ai migliori di essi si hanno ottime probabilità d’implorare una verità che sarà riconosciuta falsa qualche anno dopo. Dimodoché credere alla medicina sarebbe la suprema follia, se non credervi non ne fosse una ancor più grande, giacché da questo accumulo di errori sono scaturite alla lunga alcune verità.





Dice Proust che non abbiamo alternative al credere alla suprema follia della medicina, che si muove – necessariamente – di errore in errore. E dipendesse da me questa frase tratta da I Guermantes potrebbe chiudere molte delle discussioni che attraversano il mondo da un paio d’anni a questa parte. Nulla è infatti più ridicolo dello stigmatizzare gli errori degli scienziati e in questo caso dei medici di fronte alle incertezze di una nuova malattia. Chiunque decida di farlo, amatore da social network o filosofo sulla via del pensionamento, più che stigmatizzare la debolezza altrui stigmatizzerà la propria.

Ricordo bene che in una videoconferenza privata fra medici dei vari ospedali della mia regione alle prese con la prima ondata di Covid all’inizio del 2020 uno dei più bravi infettivologi che abbiamo, forse il più bravo, disse che forse era il caso di inondare la popolazione di compresse di idrossiclorochina, da consegnare ai cittadini porta a porta. Ora sappiamo che sarebbe stato inutile, e certamente qualche idiota patentato ospite in qualche talk show televisivo potrebbe oggi provare a ricordare una simile posizione come il segno di una chiara inaffidabilità. Tuttavia i pochissimi dati scientifici di allora, in un momento in cui non c’era tempo per stare troppo a pensare e a sperimentare, indicavano quello. La scienza è fatta così: procede di errore in errore. Mentre li accumula, mentre li registra mettendoli uno in fila uno dopo l’altro, produce qualche verità. Abbiamo soluzioni migliori? No, non le abbiamo, lo sapeva già Marcel Proust oltre un secolo fa e da allora le cose non sono cambiate.

Mentre scrivo l’Europa intera si sta paralizzando (di nuovo) per colpa della variante omicron. L’Olanda questa sera ha annunciato un mese di lockdown duro (li ricordate i nostri politici peggiori che dicevano “mai più lockdown”?) altri Paesi verosimilmente seguiranno: le frontiere si chiudono, gli ospedali si riempiono. Siamo vaccinati, se Dio vuole, due, tre volte, altre vaccinazioni seguiranno, alcuni farmaci nuovi arriveranno ma ormai da un po’ di tempo è chiaro che la pandemia non è finita.

Quando a inizio 2020 ascoltavo le previsioni degli esperti su quando sarebbe terminato questo disastro i più cauti dicevano “quando avremo un vaccino”, altri (ricordo benissimo un’intervista di Fauci) vagheggiavano la seconda metà del 2021. A me sembravano tempi lontanissimi. Il 2021 nel frattempo è finito e la pandemia è ancora qui. Gli stessi che a quei tempi dicevano che ci stavamo preoccupando del nulla oggi sottolineano con un certo compiacimento i fallimenti delle misure che fino ad oggi – di errore in errore – avevamo immaginato come risolutive. La nostra vita non è tornata “normale” ed i cretini – come se non bastasse – fanno la voce grossa.

Però è un dato di fatto che avevamo delle umanissime speranze di restituzione, che le affidavamo alla scienza e che l’intervallo orribile che i vaccini e i farmaci avrebbero dovuto interrompere, è al momento ancora in corso.

Nel frattempo credere alla medicina resta l’unica suprema follia a nostra disposizione: alla lunga alcune verità scaturiranno.