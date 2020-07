Uno dei tanti sogni infranti di Internet, anch’esso, come molti altri, legato all’intelligenza delle masse (sai quella cosa che doveva fare sfracelli cambiare il mondo e poi invece no) riguarda il racconto e la complicità sui prodotti di consumo. Lentamente nell’ultimo decennio sono scomparse le recensioni indipendenti, soprattutto quelle senza grandi pretese, su riviste magari amatoriali ma sorrette da un chiaro intento informativo e di condivisione.

Oggi qualsiasi bene si decida di acquistare sarà complicatissimo trovare testimonianze di acquirenti o esperti lo abbiano già acquistato e che decidano di parlarne in una forma meno opaca e casuale di un commento su Amazon o di un sito messo in piedi esclusivamente per sfruttare le ormai ubiquitarie affiliazioni. Ci sono ovviamente eccezioni ma la grande maggioranza delle recensioni ad un prodotto che state pensando di acquistare che troverete in rete saranno autentica spazzatura. Esistono motori che scoveranno il prezzo più basso, decine e decine di pagine che mostrano dello stesso prodotto solo le caratteristiche fornite dal produttore ma pochissimo di veramente indipendente e autentico.

Molti anni fa l’Internet delle persone si scambiava informazioni sui prodotti acquistati e tali impressioni erano rilevanti anche per i motori di ricerca, raggiungendo in questa maniera altre persone. Ora l’Internet dei prodotti semplicemente elenca e propaganda come meglio può i prodotti stessi e le persone che li comprano e li utilizzano sono tornati ad essere acquirenti silenziosi. Delusi o soddisfatti che siano.

Così oggi quando mi è arrivata una mail del Cammello che mi annunciava un ribasso importante di un prodotto che seguivo un anno fa mi è venuta voglia di dirvi che se per caso vi servisse un televisore grande, normalissimo ma molto ben fatto, che funziona (mi pare) bene e che soprattutto costa molto poco, sappiate che io l’ho comprato sei mesi fa e ne sono soddisfatto. Quando l’ho comprato costava cento euro in più di quanto costa adesso e già allora mi sembrava un ottimo affare.