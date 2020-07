L’odio prestabilito

Fra le molte cose cretine che potevamo fare alle prese con la pandemia (capita nei momenti di grande incertezza e paura di fare scelte sbagliate) la più cretina è sicuramente stata quella di politicizzare il coronavirus e i suoi rischi. Lo hanno fatto ovviamente un po’ tutti ma, soprattutto, quelli che non erano al governo, quelli che non avevano l’ansia di dover decidere: i vari patetici sovranisti in salsa italiana.

Gli agitatori della folla come unica strategia politica, dopo alcuni mesi di comprensibili silenzio, hanno applicato alla loro offerta usuale una sorta di canone inverso. Esperti com’erano nel solleticare le paure e le angosce dei cittadini a colpi di bugie, odio ed esagerazioni sull’Europa, sugli avversari politici, sui migranti, sui Rom ecc. ecc. hanno scelto l’unico lato del tavolo rimasto in quel momento libero: quello di chi minimizza e contesta le politiche sanitarie e le scelte economiche imposte dal coronavirus.

In fondo sempre di bugie si tratta, materia nella quale i vari Salvini e Meloni sono espertissimi da sempre, ma di bugie che, nel caso specifico, contestavano le cautele imposte dalle misure contro il virus. Cose piccole ma significative, impugnate con decisione appena terminato il lockdown, come l’uso delle mascherine nei luoghi pubblici o il distanziamento; la presa di coscienza – insomma – dei rischi e della gravità della situazione.

Una volta passata la fase di grande crisi (con centinaia di morti ogni giorno perfino Salvini ha avuto la decenza di starsene qualche settimana in silenzio) l’opposizione reazionaria italiana si è organizzata rapidamente, arruolando i propri pochi intellettuali di riferimento (alcuni medici con pochi scrupoli ed un ego abbastanza grande da poter essere riempito con qualsiasi cosa), ha lascito il campo a fenomeni folcloristici collaterali (che da noi non mancano mai) dei quali nemmeno vale la pena parlare, ha vezzeggiato Confindustria, ha iniziato insomma a lavorare ai fianchi il senso di coesione e solidarietà che forse un guaio gigantesco che riguardava tutti avrebbe potuto aiutare.

Di tutte le cretinate possibili – come direbbe fda – la più indecente.

Dividere il Paese sulle sue paure e suoi suoi morti, sui suoi sacrifici e sulle sue incertezze per il futuro. La più indecente delle politiche possibili. Mi piacerebbe che qualcuno un giorno chiedesse conto a questi signori di tutto questo odio prestabilito.