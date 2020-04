I numeri, i bugiardi e la democrazia

Le democrazie fragili hanno numeri fragili. Fragili e contingentati. Perché liberare i numeri è una maniera molto elementare di concedere ad altri privilegi che vorremmo tenere per noi.

La faccenda dei numeri ha un corollario importante che riguarda la cultura di chi li legge. Senza cultura dei numeri i numeri sono lame nelle mani del primo che passa. La cultura dei numeri serve a capirli e, al bisogno, a contestarli. Serve a trovarne di nuovi, più significativi, da mostrare a persone che siano in grado di comprenderli e che da quei numeri sappiano estrarre conoscenze utili a tutti.

Le democrazie fragili fortificano loro stesse liberando i propri numeri.

Con i numeri si potrà comunque fare molto: si potrà utilizzarli in maniera intenzionale, facendogli raccontare verità inesistenti. La cultura dei numeri non ne certifica l’onestà. Perché l’onestà è delle persone e non dei numeri. Così l’ostensione dei numeri, in genere parziali quando non manifestamente falsi, è diventato un tratto distintivo della peggiore politica. Una spruzzatina tecnocratica per confondere i creduloni.

La comprensione delle cose incredibili che stanno accadendo da un mese a questa parte in tutto il mondo è legata in maniera inedita e potentissima ai numeri. I numeri sono diventati importanti per tutti e noi, come ogni democrazia fragile, non eravamo pronti. Così i nostri numeri sul coronavirus da settimane fanno onestamente pena, raccontano cose mai successe, sono manipolati dai peggiori o anche solo dagli ingenui. Ma nella maggioranza dei casi sono numeri inattendibili per colpa della nostra scarsa attenzione ai numeri stessi ed al loro enorme valore democratico. Più che il cinismo del reazionario sui numeri italiani sul coronavirus potè la sottovalutazione e la sciatteria.

E dentro una grande sciatteria generale (basterà confrontare i fogli excel troppo colorati che la Protezione Civile produce giornalmente con il sito di infodata del Governo francese) i peggiori politici italiani stanno colpevolizzando i comportamenti irresponsabili dei cittadini. I media sono accanto a loro, sempre disponibili a fiancheggiare la narrazione del potente di turno. Non andrà dimenticato – a margine – che le democrazie fragili hanno anche ulteriori fragilità oltre a quella dei dati.











Lo fanno pubblicando volentieri foto di inesistenti file di cittadini in fuga a pasquetta, odiosi runner sulle spiagge inseguiti dagli elicotteri e dai droni e altre amenità funzionali ad un racconto che sposti l’attenzione dalla cattiva gestione politica della crisi.

I contagi non calano dopo settimane, i morti restano moltissimi, nel frattempo noi osserviamo i droni di Virginia Raggi in azione.





#coronavirus A Roma, a Pasquetta, oltre 14mila i controlli effettuati dalla Polizia Locale, 162 le violazioni registrate. Multato anche un runner sull’Appia Antica che, dopo aver tentato la fuga, è stato individuato grazie a un drone #NonAbbassiamoLaGuardia pic.twitter.com/BApt1HLr0F — Virginia Raggi (@virginiaraggi) April 14, 2020





La Regione Lombardia, da settimane, nelle persone del suo Presidente Fontana e dell’assessore Gallera che ogni giorno presidia una finta conferenza stampa informativa sul covid 19, cerca di scaricare sui comportamenti dei singoli i propri vistosi disastri (che nel caso specifico significano molto di più, centinaia di morti sulla coscienza). Lo lascia intuire senza mostrare dati, dicendo semplicemente “c’è troppa gente in giro”, ammonendo i cattivi comportamenti e stimolando sentimenti di guardingo rancore fra i cittadini. La vecchia regoletta latina sempre valida del divide et impera.











Poi Apple e Google pubblicano i dati della mobilità registrati dai propri terminali mobili e scopriamo che gli italiani e i lombardi sono i più ligi in Europa alle limitazioni di mobilità loro imposte. Sono i dati a dirci che il problema è altrove. Sono gli stessi dati a indicarci che nelle democrazie che sanno liberare i propri numeri, che li sapranno capire e condividere, i bugiardi avranno finalmente vita breve.