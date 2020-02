Il mondo qui fuori

Negli ultimi giorni ho imparato alcune cose nuove. Piccole, spesso sospettate, ma mai davvero provate sulla mia pelle. Prima considerazione al volo: non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa provarle sulla propria pelle invece che osservarle su quella degli altri.

È capitato che il Ministero dell’Innovazione abbia chiesto, a me e a una dozzina di altri poveretti, tutti, per altro, incomparabilmente meno poveretti di me, di fare parte di un gruppo di lavoro governativo sull’odio online.

All’annuncio di una simile commissione è seguito l’usuale tiro al bersaglio della stampa di destra (oltre che quello più sotterraneo degli esclusi dall’ambito circoletto) sui nomi degli esperti scelti, quelli che Francesco Borgonovo su La verità ha definito, non senza una certa fantasia, “psicopoliziotti”, dedicando ad ognuno di noi un agile commento, per altro utilissimo ad identificarci come possibili bersagli. Una tecnica che certa stampa italiana utilizza usualmente.







Nel mio caso Borgonovo da giornalista d’inchiesta quale evidentemente è, ha scovato un mio tweet di qualche mese fa nel quale scrivevo che a proposito di Bibbiano “Salvini fa schifo”. Il giornalista invece che considerare quella frase per quello che è, vale a dire una sorta di barbosa tautologia o per lo meno un mio discutibile parere personale, ne ha dedotto, insieme agli altri segnali raccolti in rete che i “vigilantes” nel loro insieme, sedici persone diversissime, erano “giallorossi” (?).

Ma a parte la critica di spessore su certi media “professionali” il grosso del teatro è andato in onda su Twitter, dove una legione di commentatori ha iniziato a stigmatizzare le mie cospicue mancanze e quelle di qualche altro “commissario”. Me l’avessero chiesto sarei stato il primo a fornirne prova.

Va detto a questo punto, per i pochissimi che non lo sapessero, che qualche decennio di frequentazione degli ambienti digitali a qualcosa mi sono serviti. Così non solo non ho risposto praticamente a nessuno delle centinaia di esagitati che chiedevano le mie dimissioni da una commissione che nemmeno si è ancora insediata, mettendo in copia ministri, ministeri ed autorità varie perché intervenissero per una mia celere radiazione, ma ho seguito due giorni di commenti sul mio profilo twitter con la pazienza dell’entomologo mista allo stupore di quell’ingenuo che da sempre sono.

La vastità del contesto digitale, l’impossibilità di abbracciarne altro che una minuscola parte, obbliga tutti noi ad una vistosa sottovalutazione di quanto abbiamo attorno. È un fenomeno a due direzioni: sottostimiamo la quantità enorme di contributi di qualità che ad ogni secondo sfuggono alla nostra attenzione e sottostimiamo altresì gli abissi di ignoranza, cattiveria e spavalderia che una gestione minimamente oculata della nostra vita online ci ha fortunatamente tenuto a distanza di sicurezza.

I tre tweet più entusiasticamente contestati sono questi qui sotto, date una occhiata se vi va ai commenti:





Oggi è il giorno di Brexit. Gli inglesi sono sempre stati dei coglioni e come è noto alla natura non si comanda. Ma erano i nostri coglioni. Che dispiacere perdervi, amici. — massimo mantellini (@mante) January 31, 2020

Il primo asiatico che incrocio lo chiudo in uno sgabuzzino. Così, per sicurezza. — massimo mantellini (@mante) January 30, 2020

Torno solo ora: troia chi legge — massimo mantellini (@mante) March 26, 2013





Il primo è quello più problematico, forse anche quello da me scritto peggio e più in fretta perché l’epiteto “coglioni” può essere equivocato facilmente. Chi mi conosce sa bene quanto io ami UK e quanto il tono sia affettuoso ma a tutti gli altri occorrerà uno sforzo supplementare per leggerlo fino in fondo e comprenderlo per quello che è.

Il secondo tweet è una cartina tornasole dell’analfabetismo funzionale più ruspante, visto che afferma l’esatto opposto di quanto i suoi contestatori sottolineano.

Il terzo è un classico esempio di assenza di contesto che su Twitter crea molti problemi da sempre. Pescato da qualcuno che mi vuole bene sette anni dopo la sua pubblicazione e estratto dalla discussione di quella giornata (in cui Franco Battiato – poveretto – se ne uscì con una espressione sfortunata durante una conferenza stampa) perde ogni possibilità di essere compreso.

In tutti i tre i casi – lasciando da parte i miei limiti espressivi, sempre possibili e il mio noto e vituperato sarcasmo – si mescolano in maniera indistinta due atteggiamenti differenti che hanno però la capacità di fortificarsi fra loro:

– l’incapacità culturale di comprensione del testo

– Il desiderio di equivocare il testo

Credo che questo atteggiamento prescinda dagli esempi qui sopra e valga in generale.

Mentre noi siamo impegnati a cercare persone che magari la pensino diversamente da noi in maniera critica e interessante, ignoranza e malafede si mescolano in maniera inestricabile nelle discussioni politiche in rete, quasi sempre lontano da noi. In alcuni casi però capita che tutto questo ci riguardi direttamente.

Così dove non può una (l’ignoranza) arriva l’altra (la malafede). E se in alcuni casi è semplicissimo distinguere (per esempio giusto ora vedo un altro articolo su La Verità di oggi questa volta dedicato solo all’esegesi dei miei tweet dal quale risulto essere un odiatore non più solo di Salvini ma anche di “cinesi, inglesi, Trump e Bergoglio”) in altri casi il mantice della propaganda pro e contro qualsiasi cosa in rete non è così semplice da valutare.

Esistono profili twitter di odiatori seriali, esistono piccole o grandi macchine digitali o di carta di amplificazione dell’odio, e numerosi commentatori che semplicemente scrivono i loro pensieri elementari in grande buona fede, convinti delle proprie parole e delle prove che rintracciano in rete a supporto delle loro idee.

Non hanno colore politico, viaggiano in frotte e si spalleggiano per sentirsi legione. Ma se alla malafede e alla propaganda cinicamente programmata in democrazia non c’è rimedio, a tutto il resto forse sì. Magari non domani, ma più avanti, vorrei sperare, sì.